Iscrizioni aperte ai corsi post laurea. Le date e i master

Sono aperte le iscrizioni ai corsi post laurea dell’Università di Siena erogati nella sede di Arezzo e indirizzati a laureati e a professionisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione. Entro il 1° marzo è possibile iscriversi al master di primo livello in Sign Language Interpreting in Multilingual Settings e, entro il 15 marzo, a qiello in Storia, design e marketing del gioiello e in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.