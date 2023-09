"Io cammino per Casa Thevenin" la passeggiata solidale in città

Lo sport che si unisce al sociale: una camminata nel cuore di Arezzo per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 30 settembre, torna "Io cammino per casa Thevenin" l’iniziativa, sotto la regia di Coldiretti, nata dal gioco di squadra tra Istituto Thevenin, Comune e Provincia di Arezzo, Uisp e Farmacie comunali. Saranno cinque chilometri che prenderanno il via alle 9.30 di mattina e al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Mincio per poi addentrarsi al parco del Pionta con tanto di visita guidata per poi arrivare alla farmacia comunale di Campo di Marte per il punto ristoro. Al termine dell’itinerario tutti i partecipanti potranno gustare le centrifughe dei cuochi di Campagna Amica. Per l’occasione è stata anche realizzata una t-shirt e sarà possibile con una donazione minima, sostenere con un piccolo contributo Casa Thevenin, l’istituzione cittadina impegnata nella difesa dei diritti di donne e bambini. "Nuova edizione dopo il successo della prima, diamo continuità alle iniziative solidali coinvolgendo la rete della città e del territorio provinciale – commenta Elena Bertini Responsabile Donne Impresa – la nostra è una provincia attenta e quando si parla di collaborare per un obiettivo comune riscontriamo grande partecipazione".

"Arezzo sa rispondere in maniera decisa quando parliamo di solidarietà" ha ribadito il direttore del Thevenin Valentina Romanelli "Casa Thevenin non può che essere contenta di arrivare alla seconda edizione di questa iniziativa promossa da Coldiretti con il partenariato di prestigiosi enti ed aziende. Il valore simbolico della maglietta è fondamentale per ricordare che le donne non si toccano, un fenomeno troppo ricorrente ai giorni nostri". "Abbiamo subito accolto la richiesta di adesione all’iniziativa – ha detto il presidente della Provincia Polcri – momenti di incontro e condivisione come quello ideato da Coldiretti in collaborazione con le altre realtà sono importanti per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere".