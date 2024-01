Invisible Painters, Ferdinando Romano porta in tour il secondo album

Ferdinando Romano porterà in tour il secondo album, Invisible Painters, uscito la scorsa estate per la nuova etichetta Jam/UnJam, distribuzione Universal. La notizia arriva dopo il brillante risultato al Top Jazz 2023, il referendum della critica indetto dalla storica rivista Musica Jazz, dove il contrabbassista si è piazzato al secondo posto nella categoria Musicista dell’anno, il disco al terzo posto tra gli Album dell’anno e il gruppo al quarto posto tra le Formazioni dell’anno. Con il precedente album Totem, Romano aveva ottenuto importanti riconoscimenti come come "Miglior Nuovo Talento Italiano 2020" nel Top Jazz annuale della rivista Musica Jazz e il Premio Siae 2021 per la nuova etichetta Jam/UnJam, distribuzione Universal. L’album nasce dopo un lungo lavoro di ricerca e scrittura. Sebbene la sua matrice provenga dal mondo della musica improvvisata, sull’impianto solidamente jazz si innestano vari elementi di elettronica, ambient e musica del ‘900, muovendosi con disinvoltura tra le definizioni e categorie abituali; contrabbasso, pianoforte, batteria e clarinetto basso fondono i loro timbri con sintetizzatori, samples e registrazioni ambientali, a cavallo tra suoni digitali e amore per l’analogico. I Pittori Invisibili incarnano il gesto della creazione artistica, l’impulso inconscio e istintivo che genera, la mano e il pennello invisibili con cui l’artista crea estemporaneamente. E` proprio in questo equilibrio tra consapevolezza e istinto, composizione ed estemporaneita` che nasce la musica di questo nuovo gruppo. "Solo nel momento in cui non sa piu` cosa sta facendo il pittore fa cose buone" (E. Degas) Jam/UnJam è una nuova label che nasce per volontà e passione di Bernardo Mattioni, professionista nei settori discografia e management indie/mainstream. La label è stata fondata ad Arezzo ed ha voluto esordire per la sua uscita "zero" proprio con un artista aretino. Jam/UnJam aspira ad essere un nuovo spazio discografico per le sonorità vicine al jazz.