Investire sulla cultura della sicurezza

Le classifiche di qualità della vota spesso sono oggetto di critiche e di dubbi. L’ultima del Sole 24 Ore dice che Arezzo è in fondo alla graduatoria sia per quello che riguarda il tasso di infortuni sul lavoro sia mortali che con inabilità permanente totale: Arezzo è alla posizione numero 105. Ieri a Castiglion Fibocchi l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro. Il punto di partenza è sicuramente il miglioramento delle condizioni di lavoro. La prevenzione degli infortuni sul lavoro non è solo una questione normativa ma, è soprattutto un problema sociale ed etico. Fino a quando gli imprenditori non comprenderanno che la sicurezza è un investimento non un costo le morti e gli infortuni sul lavoro non caleranno.