Invasione di sport oggi al parco Pertini. Tornano gli appuntamenti di Arezzo Abilia

Oggi al parco Pertini di Arezzo torna Vivere lo sport Arezzo Abilia, evento che segna la ripresa delle attività sportive delle associazioni dilettantistiche di Arezzo e provincia, organizzato da Coni ed Uisp. Giunta alla 17esima edizione, grazie al patrocinio ed al contributo di Regione Toscana e Comune di Arezzo ed alla collaborazione della Provincia di Arezzo, oltreché della adesione della Prefettura, la manifestazione offrirà come sempre la possibilità di conoscere e di provare gli sport che saranno presenti nei trenta stand, rappresentativi di quasi tutte le discipline olimpiche ed associate. Saranno come sempre rappresentate società affiliate al Comitato Paralimpico Italiano ed associazioni benemerite quali Special Olympics.

L’evento aprirà alle 10 e, dopo la esibizione degli Sbandieratori di Arezzo, alle 11 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari. Oltre alle attività sportive saranno presenti stand di Coldiretti, Arezzo Comunità e del Festival del Calcio Italiano realtà che condividono, con la loro mission, i valori che lo Sport rappresenta.

Nel pomeriggio alle ore 18 presentazione del libro “L’anima sociale e industriale dello Sport” con l’autore Prof. Vito Cozzoli, momento culturale che si integra perfettamente con le finalità di Vivere lo sport Arezzo Abilia. In particolare, dalle 15 alle 18 sarà possibile prendere parte attivamente a diversi eventi di Sport integrato, tra i quali Calcio a cinque, Pallavolo e Bocce. L’evento è finalizzato a diffondere una maggiore sensibilizzazione e presa di coscienza dei valori di sport e condivisione tra le persone, aldilà di ogni differenza. Alle 18 presentazione del libro di Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello sport”.