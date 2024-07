Intossicati 36 ospiti di un ostello. Uno finisce al Pronto soccorso

Erano arrivati in Casentino per cercare un po’ di fresco e invece hanno passato il fine settimana al bagno. Vomito e diarrea. È andata così ad una cinquantina di persone, ospiti tutti della stessa struttura alberghiera a Chiusi della Verna. Trenta di loro erano ragazzini tra i 10 e i 16 anni, gli altri venti erano anziani di un gruppo di preghiera. Per loro dopo il pasto in comune sono iniziati i problemi. L’ipotesi è quella di un’intossicazione alimentare causata dal batterio escherichia coli. Così risulterebbe dalle feci analizzate. Ma ancora è tutto da verificare.

Quel che è certo è che ci sono stati anche momenti di paura per due persone fragili: un giovanissimo con alcune patologie pregresse e un’anziana signora con problemi cardiologici. Entrambi sono arrivati all’ospedale di Bibbiena ma alla fine sono stati dimessi. Non si è trattato di nulla di grave.

I problemi sono iniziati dopo il banchetto di venerdì sera. Tra le cinquanta persone che erano a tavola c’erano diversi ospiti: dagli anziani dei gruppi di preghiera ad alcuni ragazzi che partecipavano ad un campus musicale nell’Alto Casentino che adesso commentano irritati: "Sconcerto e rammarico".

Zingarata o ritiro spirituale che sia non è andata così bene visto che poco dopo sono venuti a galla i primi problemi che hanno costretto i visitatori ad un cambio di programma. I disagi fisici si sono fatti sempre più comuni ed alla fine hanno coinvolto quasi tutti i commensali che, a quanto hanno raccontato poi ai sanitari, avrebbero percepito “sapore alterato“ nell’acqua fornita dal pozzo dell’ostello.

Al momento è comunque tutto da accertare. Per questo l’azienda sanitaria è intervenuta con il personale dei servizio prevenzione igiene e sicurezza. Sul posto è arrivata una task force composta da medici, assistenti sanitari e tecnici della prevenzione per le indagini epidemiologiche che hanno effettuato campionamenti e analisi su alimenti e acque. Ad allertare la sede di Poppi del dipartimento di prevenzione, la segnalazione di un cittadino. Al momento non ci sono denunce ma i carabinieri della compagnia locale si stanno interessato al caso.

Luca Amodio