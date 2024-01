Intossicata dal monossido, 76enne portata in camera iperbarica

Arezzo, 14 gennaio 2024 - Settantaseienne intossicata dal monossido di carbonio, trasferita in camera iperbarica, non è in pericolo di vita. È accaduto nel pomeriggio a Quarata, frazione alle porte di Arezzo. La signora si trovava all'interno di un posto di ristoro riscaldato nei pressi di un laghetto dove si stava svolgendo una gara di pesca.

La donna ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa dal 118 che è arrivato sul posto con l'automedica e ha trasferito la 76enne in camera iperbarica a Grosseto dopo aver realizzato che si trattava di un'intossicazione da monossido. Indagini in corso per capire l'origine della fuoriuscita. Sette giorni fa erano state 27 le persone intossicate durante una recita presso la parrocchia di Pergo nel cortonese, tutte fuori pericolo.