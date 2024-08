Interventi al ponte di Sergine. Lavori per oltre mezzo milione

TERRANUOVA

Inizieranno lunedì 26 agosto i lavori di ristrutturazione del ponte di Sergine, che unisce l’abitato di Terranuova Bracciolini alla frazione di Campogialli e al territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. Gli interventi verranno eseguiti dalla Provincia di Arezzo, che sta lavorando al monitoraggio degli oltre 400 ponti di competenza, grazie ad un contributo del Ministero delle Infrastrutture per un ammontare di 560mila euro. Per consentire il ripristino del ponte la circolazione sarà temporaneamente modificata, con divieto di transito per l’intero periodo delle operazioni sul tratto interessato della strada provinciale 4 Val d’Ascione. La fine dei lavori, eseguiti a cura della ditta Cab Srl, è prevista entro il 6 novembre 2024. "Gli amministratori - fanno sapere dalla Provincia di Arezzo - ringraziano i tecnici provinciali per la costante dedizione al programma della sicurezza sulle infrastrutture dell’ente". Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera provinciale Loriana Valoriani, visto che le condizioni in cui versava il ponte erano state segnalate a più riprese dai cittadini. L’attraversamento era percorribile solo a senso unico alternato di marcia a causa di una frana che aveva comportato il crollo parziale del muro di una sponda e la situazione si era aggravata con il maltempo.

"Sollecitare la risoluzione di questa problematica - aveva sottolineato la consigliera del centrosinistra - era uno dei punti del programma elettorale della coalizione Insieme per Terranuova della quale faccio parte. Mi sento di ringraziare la Provincia di Arezzo, in modo particolare il dirigente dell’ufficio manutenzioni, per la collaborazione ottenuta, oltre ai vari uffici dell’ente che si sono prodigati per procedere con la realizzazione dell’intervento".