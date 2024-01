Interventi a Palazzo del Pero e Pescaiola: "Avanti con la valorizzazione delle sedi"

AREZZO

Stanziate dalla giunta ulteriori risorse da destinare alla riqualificazione e adeguamento dei Cas. Oltre ai lavori sugli immobili di Santa Firmina e Vitiano, anche i centri di aggregazione sociale di Palazzo del Pero e di Pescaiola rientrano nel programma di interventi strutturali dedicati. In particolare, il centro sociale Valcerfone vedrà completare i lavori già effettuati di manutenzione e di modernizzazione, con un intervento finalizzato al risparmio e all’efficientamento energetico con l’installazione di un controsoffitto e di termoventilatori di ultima generazione al posto degli attuali termosifoni.

A Pescaiola sono invece in fase di conclusione i lavori di risistemazione del parcheggio e dei canali di scolo necessari a risolvere il problema delle infiltrazioni, oltre a quelli per la realizzazione del nuovo marciapiede. "I centri di aggregazione sociale rappresentano per i cittadini un importante luogo di riferimento – commentano il vice sindaco Tanti e l’assessore Casi – Per questo l’amministrazione è costantemente impegnata nella valorizzazione di sedi che svolgono una funzione preziosa per i nostri quartieri e per le nostre frazioni, anche oltre l’aspetto legato al tempo libero e alla socialità come nel caso del cas di Palazzo del Pero".