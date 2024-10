Intelligenza artificiale. Liste d’attesa ed esami: uno sguardo al futuro

Le liste d’attesa, la telemedicina e l’intelligenza Artificiale applicata ai percorsi clinici. E poi gli stati generali della prevenzione, la governance del personale, la partnership tra pubblico e privato. Quattro giorni per parlare di tutto questo e di molto altro al Forum Risk Management in sanità di Arezzo Fiere. Ad aprire le sessioni di lavori ci sarà il Ministro della salute Schillaci. Sempre nella prima giornata ad Arezzo arriveranno i Presidenti di regione che si confronteranno sui temi aperti dal ministro. Il tema del forum 2024 punta a un nuovo sistema sanitario.

"Ci adopereremo per fare emergere alcune problematiche che reclamano una riforma del sistema sanitario – spiega Vasco Giannotti - alcuni nodi centrali saranno affrontati nel pomeriggio del 26 novembre in un panel di grandi esperti nazionali, come Americo Cicchetti Direttore Generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. In un primo momento con idee e proposte a confronto per capire la nuova mission per coniugare i valori del sistema sanitario con le sfide di oggi". Tra i temi chiave quello del secondo giorno quando si svolgeranno gli Stati generali della prevenzione. Uno dei punti da cui partire per riformare il sistema sanitario sarà proprio la maggiore attenzione alla prevenzione e ai corretti stili di vita, alle vaccinazioni e agli screening.

Attenzione poi anche alle problematiche dell’ambiente, alle politiche della salute, altro punto strategico la prevenzione. Ma al Palaffari durante la quattro giorni di lavori si parlerà molto anche di nuove tecnologie avanzate, una su tutti l’intelligenza artificiale.

"Il problema che porremo al forum come davvero le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale cambiano la sanità – spiega Giannotti - come le tecnologie cambiano i percorsi clinici e assistenziali, diventando attori e motori di cambiamento". Tra i punti cardine del forum anche la governance del personale. "Abbiamo un problema delicato nella sanità, non solo il fatto che mancano infermieri e medici ma anche che sono pagati poco, i vincoli contrattuali sono talmente rigidi che anche per i direttori sanitari è difficile gestire le risorse umane – continua Giannotti - soprattutto quando si va verso una sanità del territorio, magari si potrebbe pensare ad una nuova forma di contrattazione e di premi per chi lavora di più, pensiamo al pronto soccorso. Approfondiremo questo punto come elemento di innovazione vera". Altro tema quello delle partnership pubblico – privato. "La sanità si sta privatizzando non solo perché mancano i soldi ma anche perché non c’è nulla che fermi questa deriva – spiega il presidente del Forum Risk - Il forum dirà che il sistema funziona se acconto al pubblico c’è un privato che non va per conto proprio ma deve essere normato, di supporto e non sostitutivo. Rivediamo la problematica del rapporto pubblico privato anche sul tema dei fondi integrativi".

Sui tavoli di lavoro anche lo stato dell’arte del Dm77. Si parlerà perciò di case della comunità, telemedicina e di come i fondi del Pnrr cambiano la medicina del territorio, con relatori sanitari. Grande attenzione poi agli attori del cambiamento. "Si parlerà con le direzioni strategiche, ci saranno sessioni con i direttori generali. Al forum ci sarà la prima convention dei direttori sanitari. Con loro si parlerà di controllo e prevenzione delle infezioni, e delle liste d’attesa".

Angela Baldi