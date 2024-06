“Insieme per Terranuova” replica a Di Ponte. “Non ci facciamo dettare l’agenda...”

Arezzo, 05 giugno 2024 – Sempre più acceso il dibattito politico a Terranuova dopo il comizio in piazza del candidato sindaco Mauro Di Ponte. La lista "Insieme per Terranuova" che sostiene il primo cittadino uscente Sergio Chienni replica agli attacchi: "Purtroppo i nostri competitor ieri hanno fatto un comizio diffamatorio, e non è la prima volta, peraltro non rispettando le regole che valgono per tutti sui luoghi deputati ai comizi". Insieme per Terranuova ricorda che ieri sera era programmato da tempo un incontro con i residenti delle Ville e precisa: "Tra l’altro è stato Di Ponte a rinviare per due volte i confronti già fissati, il secondo dei quali dicendo che era indisposto. Il suo tentativo di forzare in continuazione la situazione denota da parte sua nervosismo perché ormai è consapevole che la narrazione che ha impostato esclusivamente “contro" non porta frutto". "Noi andiamo avanti per la nostra strada, incontrando tutti i cittadini con proposte chiare e forti, di chi è coerente col suo percorso e non fa finta di non esserci stato negli ultimi quindici anni. È di tutta evidenza che non è credibile chi fino a due mesi fa era nell’amministrazione votando e condividendo le scelte ed adesso dice, senza fondamento, tutto e il contrario di tutto".

Intanto si è tenuto in questi giorni un incontro con le categorie economiche del Valdarno cui hanno preso parte i candidati a sindaco. Sergio Chienni ha ricordato che turismo, sicurezza e sviluppo passano da proposte serie e attuabili. "Gli impegni presi per tempo siamo abituati a rispettarli". Nell'occasione il candidato ha affrontato i singoli punti con riferimenti definiti chiari e proposte precise che mirano a migliorare ulteriormente il tessuto socio-economico nel quale si trovano a investire imprenditori, operatori turistici, commercianti e artigiani. "In particolare ha sottolineato l'importanza dell'ulteriore sviluppo dell'area di Valvigna e di quella della Penna, oltre alla pianificazione della nuova area industriale del Casello - ha spiegato Insieme per Terranuova - Azioni fondamentali per continuare a supportare la creazione di opportunità di lavoro, che ha segnato una crescita anche in questi anni". Sul turismo poi il consolidamento di uno strumento strategico come l'Ambito Turistico del Valdarno, nel quale Terranuova si è contraddistinta come la 4ª meta per arrivi di tutta la Provincia di Arezzo - ha aggiunto la lista a sostegno di Chienni - Chi fa impresa contribuisce a scrivere il futuro di una comunità: per questo è fondamentale che possa farlo in un contesto attrattivo, capace di far rispettare le regole ma anche di superare gli ostacoli. E proprio su questi valori si fondano le nostre proposte per supportare chi ha investito, e chi vorrà farlo, creando opportunità di lavoro e facendo crescere il nostro territorio. Un ringraziamento a tutte le associazioni di categoria per il clima propositivo e l’unità di intenti".