Arezzo, 27 febbraio 2024 – Il Convegno denominato – “Insieme per la crescita: idee e proposte per le imprese del territorio”, si terrà il 29 febbraio dalle 15, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo.

L’iniziativa è organizzata da A.N.P.I.T. – Azienda Italia, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, Sede Provinciale di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Arezzo Innovazione e il patrocinio dell’Ente Provincia.

Sarà un importante momento di confronto fra politica, imprenditoria, consulenti del lavoro ed esperti di consulenza aziendale sul comparto economico-produttivo della provincia aretina.

Nello specifico, l’iniziativa sarà composta da tre lezioni, tenute da professionisti di altissimo profilo in materia di economia, crisi d’impresa e finanza agevolata. Il Dott. Antonio Italiano – Dott. Commercialista e Rev. Contabile, affronterà la tematica della “Nuova normativa sulla crisi d’impresa”.

Il Dott. Antonello Garra – Studio L.G. & Partners di Roma, esaminerà la strategica tematica della finanza agevolata, illustrando alle imprese presenti le opportunità attualmente sfruttabili sul mercato. Come terza lezione, il Dott. Claudio Orlandini – Cons. del Lavoro della “Giunta Nazionale A.n.p.i.t.” parlerà di lavoro e della corretta applicazione dei C.C.N.L. collettivi nazionali, approfondendone i risvolti economici, giuridiconormativi e sindacali.

A corollario di quanto detto, si terrà la presentazione del libro “Delle Cose Nuove: oltre il globalismo e il sovranismo” sarà lo spunto per il confronto sul tema della trasformazione economico sociale. Un dibattito, moderato dal Direttore di Teletruria Luigi Alberti, fra il Presidente Nazionale di A.n.p.i.t., Federico Iadicicco autore del libro, il Consigliere Regione Toscana Gabriele Veneri e l’On. Silvio Franceschelli.

Stefano Caioli, Presidente A.N.P.I.T. Sede Provinciale di Arezzo: “sono onorato di annunciare la apertura della sede Aretina di A.n.p.i.t., con l’impegno di promuove sul territorio i valori fondanti di rappresentanza e tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali dei datori di lavoro associati e le loro imprese.

Marco Morbidelli, Presidente Fondazione Arezzo Innovazione: “Abbiamo accolto con piacere – unitamente al nostro socio unico Provincia di Arezzo che patrocina l’evento – l’invito a collaborare all’organizzazione.

L’occasione di veder aprire una sede provinciale da parte di un organismo nazionale fra i più rappresentativi, non può non rappresentare un‘occasione di crescita per il comparto economico-produttivo locale, un ampliamento di numerosi importanti servizi dei quali le imprese del territorio aretino potranno beneficiare.

Innovazione è anche offrire nuove opportunità di conoscenza”.