Inizia la riqualificazione di Castelnuovo d’Avane: il progetto

Il progetto di riqualificazione del Borgo di Castelnuovo d’Avane è stato presentato lunedì pomeriggio alle categorie economiche durante un incontro nella Sala Convegni della Borsa Merci di Arezzo.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale di Cavriglia, con il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni in prima linea. "Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza per il tessuto sociale e imprenditoriale della vallata", ha sottolineato l’amministrazione comunale, evidenziando le potenziali ricadute economiche e turistiche del progetto.

Alla conferenza sono intervenuti diversi relatori, tra cui l’architetto Marco Casamonti dello Studio Archea e l’ingegnere Giovanni Cardinale dello Studio Gpa, che guideranno la progettazione del borgo insieme a un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il piano di riqualificazione, finanziato con risorse europee, trasformerà radicalmente Castelnuovo d’Avane, destinandolo a diventare una nuova meta del turismo nazionale e internazionale. Nei prossimi due anni sorgeranno due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, strutture ricettive come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, una casa dell’arte contemporanea, residenze per artisti, botteghe commerciali e artigianali, oltre ad abitazioni dedicate al social housing e ai giovani.

Un progetto ambizioso per un borgo dalla storia unica in Italia ma anche teatro di eventi drammatici, tra cui il massacro del 1267 perpetrato dai Pazzi e un eccidio avvenuto il 4 luglio 1944 durante la Seconda guerra mondiale.