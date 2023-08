Inizia il Perdono a Castelfranco: Shopping, Musica e Giochi

-

La lunga marcia delle Feste del Perdono in Valdarno riprende, dopo la pausa nelle settimane a cavallo di Ferragosto, con l’appuntamento di Castelfranco di Sopra. Da oggi e fino a martedì 29 agosto il borgo arnolfiano ospiterà una serie di eventi promossi dalla Pro Loco Arnolfo di Cambio e dal Comune unico dell’altopiano. Si parte con le sette note e questa sera alle 21.30 l’abbazia di San Salvatore a Soffena ospiterà il concerto "Dalla musica operistica alla musica per danza" con Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte. Domani mattina appuntamento con lo shopping del mercato e nel pomeriggio, dalle 17, spazio alle degustazioni delle tipicità con la fiera enogastronomica in centro. Doppio appuntamento la sera: in piazza San Filippo Neri, alle 21.30, si terrà la presentazione del libro del giornalista e scrittore Mario Lancini "Don Milani, vita di un profeta disobbediente", ultimo incontro della rassegna "Librinborgo", mentre la comicità sarà l’assoluta protagonista sotto il municipio grazie allo spettacolo di Alessandro Paci. Il sabato trascorrerà tra giochi tradizionali, come i tornei di tiro alla rulla e di briscola, e scoperta del territorio con una passeggiata cicloturistica. La domenica sarà all’insegna della tradizione, dello sport, con la presentazione della Fulgor, della cultura e di uno spettacolo di danza. Il lunedì tornerà per tutto il giorno il mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato e, alle 21, la musica in piazza seguita dalla tombola. Gran finale il 29 agosto con la cover band di Ligabue e i classici fuochi artificiali dalla Torre d’Arnolfo.