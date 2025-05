Infrastrutture per lo sport: Arezzo esempio in Toscana

Arezzo, 22 maggio 2025 – Nel corso dell'Assemblea dei Sindaci di ANCI Toscana dal titolo "Sport e Salute nelle Politiche locali", tenutasi presso il Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano, l'Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi è intervenuto all'interno del panel "Infrastrutture per lo Sport: Opportunità, Finanziamenti, Progetti", esponendo agli amministratori locali e ai massimi dirigenti del CONI Toscana l'esperienza di Arezzo degli ultimi 5 anni.

"E' stato un vero onore parlare di fronte ad una nutrita platea di Sindaci, in un luogo caro a tutti gli appassionati di sport e di calcio. Ringrazio ANCI Toscana per l'invito che ha permesso di portare alla ribalta regionale il lavoro pionieristico fatto ad Arezzo nella riqualificazione degli impianti sportivi comunali a partire dal 2022 – ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi. -

Il d. lgs. 38/2021, preceduto da un decreto legge del 2015, consente agli enti locali di affidare in gestione gratuitamente gli impianti, che restano a disposizione del pubblico, alle associazioni sportive che presentano un progetto di riqualificazione.

Una forma moderna e innovativa di approccio che ad Arezzo è stata applicata con ottimi risultati, e fa di Arezzo un esempio e un modello da seguire, come sostenuto in assemblea dal Dott. Roberto Bresci, vicepresidente regionale Scuola dello Sport di CONI Toscana, che ringrazio".

Plausi per il Comune di Arezzo anche per i tempi record che hanno portato alla dichiarazione di interesse pubblico sul documento di fattibilità delle alternative progettuali per il nuovo stadio. "Nel 2022 definimmo questo processo la rivoluzione copernicana degli impianti sportivi – continua Scapecchi - Qualche consigliere di minoranza ironizzò, oggi raccogliamo il plauso a livello regionale dal mondo degli enti locali e dello sport".

Tre anni e 20 impianti riqualificati attraverso l'impegno dei gestori, oltre 4 milioni di euro di investimenti privati a servizio del pubblico, con la possibilità per l'Amministrazione Comunale di concentrare le proprie risorse in ristrutturazioni più complesse e nel finanziamento di nuove opere a loro volta cofinanziate dallo Stato, dalla Regione, da Sport e Salute e dai fondi PNRR.

"Un doveroso ringraziamento anche agli uffici comunali, in particolare all'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore, che ha curato tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi e senza il quale nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile", conclude l’assessore Scapecchi.