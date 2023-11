Infortunio sul lavoro, operaio ferito ad una mano

Arezzo, 23 novembre 2023 – Si sarebbe fatto male ad una mano mentre maneggiava una grossa bobina di cavi. Per questo un operaio di 39 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo un infortunio sul lavoro a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

L’infortunio si è verificato durante il turno di notte, verso le 22,40. L’uomo, un 39enne, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale della Valtiberina. Nell'azienda sono intervenuti l'ambulanza della Croce rossa di Sansepolcro e l'automedica, le forze dell'ordine e i tecnici della sicurezza sul lavoro della Asl.