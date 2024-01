Informatica e agricoltura a braccetto all’istituto Vegni. Anche quest’anno nell’istituto superiore cortonese sono aperte le iscrizioni alla sezione dell’Istituto tecnico informatico, che, come ricorda lo stesso dirigente scolastico Luciano Tagliaferri, è "l’unico Istituto della Valdichiana ad avere questa connotazione". "Ecco che così i linguaggi di programmazione e i software più moderni sono entrati in questa storica scuola, e lo possiamo dire con certezza, difficilmente ne usciranno", conferma ancora Tagliaferri. "I più tradizionalisti potrebbero dire che l’Istituto era nato come Istituto Agrario e che quindi l’ampliamento dell’offerta formativa potrebbe snaturare l’inclinazione ultracentenaria del Vegni, ma proprio qui si gioca quest’importante partita. L’idea è stata sfruttata in maniera sinergica, e così sono nate argomentazioni di comune sviluppo, che vanno dal monitoraggio dei dati ambientali, ai software gestionali per l’azienda agraria fino ad approdare alle tecnologie di agricoltura 4.0. Informatica, bio-informatica ed intelligenza artificiale possono essere messe al servizio dell’agricoltura più innovativa e non solo". Per altro la scuola si è dotata di un drone all’avanguardia dotato di camera ottica e di camera multi-spettrale, per permettere di eseguire mappature dei terreni e tele rilievi. I docenti di riferimento delle materie interessate, sia per il settore agrario che informatico, sono stati coinvolti in un corso di formazione. "Vedere dialogare professionalità diverse crea sinergie importanti che vanno a pro dello sviluppo della didattica: la formazione ingegneristica dei docenti dell’informatico permette di avere una visione profonda delle potenzialità intrinseche del sistema, mentre l’approccio pratico dei tecnici agrari crea un motivo di applicazione alle reali esigenze del territorio che ci circonda", conferma ancora Tagliaferri. La scuola ha anche ottenuto finanziamenti con cui implementerà un nuovo laboratorio dotato di computer e software per lo sviluppo dell’agricoltura 4.0.

La.Lu.