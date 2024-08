Incubo spaccate: ora al centro nuoto. Sfondata la porta, filmato il blitz

Furto al centro nuoto Valdarno di Montevarchi in Viale Matteotti. Come spesso succede in questi casi misero il bottino trafugato, giusto 50 Euro e un cellulare, ma tanti i danni alla struttura quantificabili in circa quattro mila euro. Il tutto nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo le quattro tre soggetti tagliando la rete di recinzione che si trova all’esterno della piscina hanno dapprima preso di mira un chiosco presente nel giardino, che viene utilizzato in questa stagione per vendere cibo e bevande trovando soltanto un piccolo fondo cassa, per poi dirigersi successivamente nei locali del centro nuoto stesso, sfondando la principale porta d’ingresso e rovistando dappertutto con la speranza di poter mettere in tasca qualche soldo in più. Niente di tutto questo, si sono accontentati di un cellulare e complice l’allarme regolarmente suonato hanno poi fatto perdere le proprie tracce dandosi alla fuga. Hanno messo tutto a soqquadro, le immagini delle videocamere di sorveglianza che sono state poi consegnate alla compagnia dei Carabinieri di San Giovanni, dove è stata sporta la denuncia, notano come l’azione dei malviventi abbia riguardato tutta l’area interna interessata dagli uffici ma, come detto, si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli e niente più.

Un colpo che ha prodotto, alla resa dei conti, solo tanti danni e altrettanta amarezza da parte dell’imprenditore terranuovese Alessio Grati che gestisce la struttura: "Sinceramente - afferma - non so questi soggetti pensano di trovare in strutture come la nostra dato che non siamo così poi tanto ingenui da lasciare l’incasso della giornata in giro come se niente fosse". Solo nelle ultime settimane, con lo stesso modus operandi, sono stati colpiti a San Cipriano il mini golf, un’edicola al Porcellino nella zona nord di San Giovanni e giusto due giorni fa un ladro è stato pizzicato all’interno di un ambulatorio veterinario e tratto immediatamente in arresto dalle forze dell’ordine.

Una serie incredibile di episodi, in rapida successione, che dallo scorso aprile hanno colpito tantissime attività commerciali dai panifici, ai negozi di acconciature, le pizzerie a taglio, una gelateria di San Giovanni in via della Costituzione per non parlare della doppia spaccata, nel giro di una settimana, al Relax Cafè di via Vetri Vecchi e al Bar Pineta del Lungarno Don Minzoni. Una piaga che non conosce sosta e a rimetterci, come sempre, sono i poveri negozianti che di tasca propria devono riparare a tutti i danni avuti.