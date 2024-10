Incontro stasera con don Luigi Verdi

Don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della Fraternità di Romena, a Montevarchi per parlare del rapporto tra genitori e figli. L’incontro, organizzato da Valdarno Mutua Ets, l’associazione mutualistica della Banca del Valdarno di Credito Cooperativo, è in programma questa sera, alle 21.15, nei locali del Centro Pastorale "Guido Guerra" di via dei Mille. Il sacerdote affronterà i temi dell’educazione, del rispetto per l’unicità di ognuno e del dialogo, a volte merce rara in ambito familiare, ma anche della solitudine che affligge i ragazzi sempre più fragili.