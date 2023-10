Incontro con lo scrittore speciale: il messaggio di nonno Salvo a Bibbiena

BIBBIENA

L’amministrazione, come ogni anno, ripropone il dono dei libri alle scuole del comprensorio legando questa iniziativa non solo all’inizio del nuovo anno scolastico ma a tutta una serie di iniziative sulla promozione alla lettura, che la giunta Vagnoli sta portando avanti da tempo anche attraverso le associazioni del territorio come Nata Teatro e la Biblioteca Giovannini. Questa volta il dono dei libri è stata anche l’occasione per i ragazzi di incontrare e parlare con uno scrittore speciale, Salvo Salvi 93 enne di Soci autore di ben 13 libri sulla storia del suo paese, sulle tradizioni e sui ricordi più belli di una società in cammino. E’ stata l’assessore alla cultura Francesca Nassini a promuovere questa iniziativa in collaborazione con alcuni docenti dell’Istituto Comprensivo di Soci.

Gli studenti si sono ritrovati nella sala della bandiera nella casa comunale di Palazzo Niccolini davanti a questo "monumento" alla simpatia, alla saggezza e alla curiosità che per tutti è Salvino con il suo ultimo libro dei 13 scritti nella sua vita ovvero "Va pensiero" edito dalla casa editrice Fruska. Salvi non si è limitato a parlare del suo libro ma ha voluto coinvolgere i giovanissimi in una riflessione profonda sul ruolo della lettura in un mondo digitale e sull’utilizzo eccessivo del "telefonino" che porta molti ragazzi e ragazze "a estraniarsi dalla propria vita e dagli altri". Nassini commenta: "I ragazzi si sono messi in ascolto e le parole di Salvino hanno saputo creare un ponte generazionale importante".