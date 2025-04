Incontro a Subbiano: Scudo del Calcit e cure palliative al centro del dibattito

Il servizio Scudo del Calcit e le cure palliative al centro dell’incontro che si svolgerà a Subbiano al Centro Eventi della Proloco stasera alle ore 21. Il Calcit di Arezzo, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Subbiano e Capolona, ha organizzato questa serata per far conoscere questo importante servizio che raggiunge anche i territori alle porte della città, attivo h24 tutti i giorni.

Un incontro che vuole rispondere alla richiesta di alcuni cittadini di questi paesi, a seguito anche di importanti donazioni al progetto Scudo avvenute in questi ultimi tempi. Servirà per far conoscere nei dettagli il servizio anche alle famiglie di Capolona e Subbiano e presenterà chi lo svolge, dagli infermieri ai medici dell'Ospedale San Donato, e a chi si rivolge, permettendo di accogliere anche le criticità e di ribadire i percorsi attivi.

"Vogliamo essere insieme al Calcit per favorire la conoscenza di questo servizio che ha già compiuto venti anni reso possibile dalle donazioni dei cittadini - dicono i sindaci Ilaria Mattesini e Mario Francesconi - Un servizio capace di dare dignità e sollievo nella malattia con un aiuto fondamentale anche alla famiglia. Vogliamo anche ringraziare i nostri medici di medicina generale, che attivano il percorso delle cure palliative domiciliari e che per noi rappresentano un pilastro fondamentale per la cura dei malati".