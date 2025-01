Incontri sul referendum con Zaccaria

Una serie di incontri informativi sul referendum contro l’autonomia differenziata. L’iniziativa è del comitato "La Via Maestra", nato a seguito della manifestazione nazionale del 7 ottobre 2023 in difesa dei diritti sociali e contro le disuguaglianze. Il primo evento si terrà il 24 gennaio prossimo a San Giovanni, all’interno della sala della musica e si concentrerà sugli aspetti giuridici e politici delle varie riforme e in particolare sulla legge per l’autonomia differenziata voluto in particolare dal ministro leghista Roberto Calderoli. Relatori il professor Roberto Zaccaria, docente di diritto pubblico all’università degli studi di Firenze e già presidente della Rai ed ex parlamentare e il professor Filippo Donati, docente di diritto costituzionale sempre all’università degli studi di Firenze. Parteciperà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme all’assessore regionale Stefano Ciuoffo. Ad aprire la serata il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che porterà i saluti istituzionali. La dottoressa Francesca Barucci, dirigente della Regione Toscana, coordinerà l’incontro come esperta in materia. Nelle intenzioni degli organizzatori, l’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini su come la legge potrebbe incidere sullo sviluppo economico e sulle politiche sociali. L’evento è organizzato dal coordinamento del Valdarno di Libera e dalla Cgil Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Giovanni Valdarno. L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’obiettivo di chi è fortemente contrario a questa riforma è quello di arrivare al referendum per abolire la legge.