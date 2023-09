Incidente sul lavoro, operaio cade da 15 metri

Arezzo, 7 settembre 2023 – Incidente sul lavoro, un operaio è precipitato da 15 metri di altezza.

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle 15 in località Cavriglia in un'azienda per un incidente sul lavoro. Coinvolto un uomo di 59 anni precipitato da circa 10/15 metri.

Sul posto sono intervenute automedica e Ambulanza della Misericordia di Cavriglia ed elisoccorso Pegaso 1. L'uomo è stato trasportato in codice 3 all'ospedale di Careggi a Firenze. Attivato il Pisll.