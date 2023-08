Incidente sul lavoro: ferito operaio Ieri nel Biturgense un operaio di 60 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Fortunatamente non gravi le conseguenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Attivato anche il Pisll dell'Asl per accertare le responsabilità.