Montevarchi, 25 maggio 2024 – Grave incidente stradale a Levane, nel comune di Montevarchi: un'auto e una motocicletta si sono scontrare per cause in corso di accertamento poco prima delle 14.

Il motociclista, 54 anni, è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all'ospedale Santa Maria delle Scotte con l'elisoccorso Pegaso 1. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica di Montevarchi, la Misericordia della Valdambra, i vigili del fuoco e la polizia locale.