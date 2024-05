Tragedia nella notte a Calci: motociclista muore finendo contro il guardrail

Calci (Pisa), 25 maggio 2024 – Tragedia della strada nella notte a Calci, in provincia di Pisa: un motociclista 52enne è morto finendo violentemente contro il guardrail sulla Provinciale 56 del Monte Serra circa a metà tra Castelmaggiore e il Cristallo. Quando è arrivata l'ambulanza con medico della Pubblica Assistenza di Pisa, purtroppo per il centauro non c’era più nulla da fare. sono intervenuti i carabinieri. La vittima abitava a Calci