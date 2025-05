Incidente nella notte, lo schianto con la moto. Ferite due giovani donne

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 3 maggio 2025 – Incidente stradale lungo la provinciale 11, nei pressi di Ponte Mocarini, nel comune di Terranuova Bracciolini. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di stanotte, 3 maggio, ed ha coinvolto un motociclo su cui viaggiavano due giovani donne di rispettivamente 22 e 26 anni.

Le dinamiche dell'accaduto restano ancora sotto indagine, ma le conseguenze sono chiare: entrambe le occupanti hanno riportato ferite. Sul luogo dell'incidente, il personale sanitario del 118 è prontamente intervenuto, supportato dalle Misericordie di Cavriglia e Terranuova e dall'unità infermieristica del Valdarno. Anche le forze dell'ordine erano presenti per eseguire i rilievi necessari e gestire il flusso del traffico.

Le giovani ferite sono state trasportate con codice giallo all'ospedale Santa Maria della Gruccia di Montevarchi, dove sono state curate per lesioni di media entità, pur non essendo in pericolo di vita.