Anziano muore sotto le ruote del trattore

Arezzo, 3 giugno 2022 - Un uomo di 78 anni è morto oggi nel suo terreno a Capolona in Casentino schiacciato sotto la ruota del trattore. Secondo quanto si è appreso intorno alle 14,30 l'anziano stava svolgendo lavori di manutenzione al mezzo agricolo quando - per cause in corso di accertamento - il trattore ha ripreso la marcia e il 78enne è rimasto schiacciato sotto la ruota. Il decesso è stato immediato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Subbiano e il personale del 118 che non ha potuto far niente se non constatare il decesso dell'anziano.

Solo la settimana scorsa un 79enne era morto nella stessa maniera a Gratena e la settimana prima un 70enne era morto in un altro incidente analogo.