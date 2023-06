Grave infortuno sul lavoro, operaio incastrato fra blocchi di cemento. In ospedale con l’elisoccorso

Bibbiena (Arezzo), 8 giugno 2023 – Infortunio sul lavoro in un'azienda di Soci nel comune di Bibbiena (Arezzo). Ferito un operaio 59enne mentre stava lavorando in una industria di prefabbricati. Secondo una ricostruzione - ma gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Bibbiena - sembra che durante la fase di accatastamento di manufatti in cemento armato, l'uomo sia rimasto incastrato verosimilmente per la caduta di alcuni di essi. Il fatto è accaduto nel magazzino all'aperto della ditta. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso a Careggi, ha riportato gravi lesioni alle gambe ma non risulta in pericolo di vita.