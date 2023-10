Incidente a Foiano della Chiana, tre feriti in ospedale. Grave un 57enne

Foiano della Chiana (Arezzo), 6 ottobre 2023 – Tre persone ferite è il bilancio di un incidente stradale, con tre auto coinvolte, che si è verificato, per cause in corso di accertamento, nel primo pomeriggio di oggi 6 ottobre, poco dopo le 14, lungo la strada provinciale 13 nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo). I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti nei pressi di via Selva per prestare soccorso alle persone rimaste ferite.

Sul posto ambulanza dell'Avis di Foiano e un'altra della Misericordia di Monte San Savino, i carabinieri di Sinalunga e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza e bonifica dell'area. A riportare traumi sono stati una donna di 55 anni, trasportata in codice 1 all'ospedale della Fratta, una donna di 20 anni, trasportata in codice 2 all'ospedale di Nottola, un uomo di 57 anni trasportato in codice 3, il più grave, all'ospedale Le Scotte di Siena.