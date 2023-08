Cortona, tragedia sfiorata per un incidente frontale: gravi tre donne

Cortona, 25 agosto 2023 – Drammatico incidente nel Cortonese: quattro persone sono finite in ospedale, tre di loro sono in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. E’ successo ieri nel primo pomeriggio, poco prima le 16, nella frazione di Sant’Andrea di Sorbello, una delle località montane a pochissimi chilometri dal confine con l’Umbria. Secondo una prima ricostruzione, verso le 15,50 due auto si sarebbero scontrate frontalmente lungo la strada statale del Niccone, la 416, che collega l’Altotevere al lago Trasimeno, intersecando anche la val di Pierle cortonese. Sul posto sono poi arrivati i sanitari sia dalla Valdichiana, dalla città etrusca, con la Misericordia di Cortona, sia da Foiano della Chiana con i mezzi Avis ma, vista la prossimità con il territorio umbro, è arrivata in loco anche un mezzo da Perugia. Gli operatori dell’emergenza urgenza hanno valutato come critiche le condizioni di tre delle persone coinvolte nello scontro: per questo l’elisoccorso Pegaso 2 si è alzato in volo per raggiungere le montagne a confine tra Umbria e Toscana.

Due donne, di 60 e 65 anni, sono state caricate a bordo, così come una ragazza, giovanissima, 24 anni: direzione Siena, al policlinico Le Scotte dove sono arrivate in codice tre, cioè rosso. Secondo le prime informazioni trapelate, le tre non sarebbero in pericolo di vita. Le due sessantenni nella tarda serata di ieri erano ancora al Ps ma soltanto per gli accertamenti del caso. Meno gravi invece le lesioni riportate dalla quarta ferita, sempre una donna di 60 anni, che è stata invece trasferita con un’ambulanza all’ospedale Silvestrini di Perugia, dove è stata ricoverata in codice giallo.

Sul posto, insieme ai sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona e gli uomini della polizia municipale di Cortona per i rilievi: saranno gli agenti della stazione della città etrusca a ricostruire la dinamica di quanto successo.

Ancora tanta paura in Valdichiana a pochi giorni dal tragico incidente che è costato la vita a Ettore Gervini. Il 60enne, originario di Passignano sul Trasimeno ma residente a Cortona, ha perso la vita lungo la statale 71.