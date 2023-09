Incidente in moto: li trovano dopo ore in una vigna, un morto e un ferito

Loro Ciuffenna (Arezzo), 20 settembre 2023 – Un morto e un ferito in un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. Lo scontro sarebbe avvenuto nella notte ma le due persone, che erano finite in una vigna, sono state ritrovate solo al mattino. E’ accaduto in località Borro, lungo la Sp 3, nel comune di Loro Ciuffenna.

Ad allertare il 118, intorno alle 9 del mattino di martedì 20 settembre, sono state alcune persone della zona che hanno scorto i due motociclisti. Immediato l’arrivo del personale sanitario. Uno dei due coinvolti nell’incidente, 31 anni, era deceduto.

L’altro, 35 anni, ferito, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso. Una vicenda per la quale adesso si cercherà di fare luce. Sono stati coinvolti altri mezzi nell’incidente? Oppure la moto sui cui c’erano a bordo le due persone ha fatto tutto da sola? Sono i carabinieri a indagare su cosa è accaduto. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco.

Sarebbe stata la vegetazione, secondo le prime ipotesi, a impedire agli automobilisti di passaggio di vedere la moto e le due persone a terra. Solo al mattino la scoperta.