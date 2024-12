Incidente ad Arezzo: prognosi riservata per anziana coinvolta in scontro auto-bici

Prognosi riservata per l’anziana che è rimasta coinvolta ieri l’altro in un incidente. Non è ancora fuori pericolo di vita. Lo scontro si è verificato tra un'auto e una bici ad Arezzo. Ad averla la peggio è stata la signora in sella che è stata sbalzata a terra e ha riportato più traumi. Per questo motivo è stato necessario il trasferimento al Pegaso di Siena.

Lo scontro si è verificato ieri l’altro, nel pomeriggio, alle 18:10 in via Redi, in zona Villa Severi. Una donna di 77 anni a bordo della sua bici si è scontrata con un'auto. La dinamica di quel che è accaduto è da ricostruire. A farlo ci penseranno gli agenti della polizia municipale a farlo visto che sono loro ad aver regolato il traffico lungo l’arteria e adesso saranno chiamati a eseguire i rilievi di legge.

Sul posto per i soccorsi è intervenuta un'auto infermierizzata di Arezzo insieme alla misericordia che hanno poi trasferito la signora a Siena. Al policlinico delle Scotte è arrivata in codice tre, cioè rosso. Le sue condizioni sono gravi. Ha riportato vari traumi e adesso all’ospedale senese porterà avanti l’iter diagnostico terapeutico del caso. Stando all’aggiornamento di ieri sera le sue condizioni rimanevano gravi. La sua prognosi è ancora riservata e non è quindi fuori pericolo di vita.