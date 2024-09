Sei feriti in A1, cinque auto coinvolte: un altro incidente nel tratto aretino dell’autostrada

Arezzo, 29 settembre 2024 – Un altro incidente nel tratto aretino dell’autostrada A1. E’ successo nel pomeriggio di domenica 29 settembre al km 348 in direzione nord. Nello schianto sono rimaste coinvolte cinque auto, sei in totale i feriti, fortunatamente tutti non in pericolo di vita

Sono tutti giovani i coinvolti nell’incidente. Una ragazza di 23 anni e un minorenne sono stati trasportati all’ospedale La Gruccia in codice 2 (non gravi). Due giovani di 19 anni, un uomo di 32 e uno di 35 sono stati trasportati invece all’ospedale San Donato in codice 2.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 16 tra i caselli di Arezzo e Valdarno in direzione nord. Lunghe le code registrate nel pomeriggio, arrivate a oltre sei chilometri.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la Croce Bianca di Monte San Savino.