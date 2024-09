Tre veicoli coinvolti, incidente in A1: lunghe code nel tratto fiorentino

Firenze, 26 settembre 2024 – Code in aumento in A1 nel tratto fiorentino dell’autostrada. La causa è un incidente tra tre veicoli in corsia di marcia verso Milano al km 297 tra Firenze Sud e Scandicci. Si tratterebbe, in base alle prime informazioni, di un tamponamento.

Le code registrate nel pomeriggio, intorno alle 18, hanno raggiunto i sei chilometri. Quattro i chilometri di coda per curiosi in direzione Napoli tra l’allacciamento con la A11 e Firenze Scandicci.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia stradale ed è stato richiesto anche l’intervento dei soccorritori del 118. Al momento, però, non si conosce la gravità dell’incidente e se ci sono feriti gravi nello scontro.