Pullman trafitto da guard rail, gravissimo incidente in A1: urla e paura, inferno in autostrada Grave incidente sul tratto aretino dell’Autosole. Il pullman si è adagiato su un fianco mentre era in marcia. L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo. Le cause sono in accertamento dalla polizia stradale. Decine di mezzi del volontariato