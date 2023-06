Incidente a Tavernelle di Anghiari, muore una 90enne

Arezzo, 27 giugno 2023 – Incidente questa mattina, muore una 90enne.

I mezzi dell’emergenza sanitaria della Asl Tse sono intervenuti oggi alle 9.40 per prestare soccorso alle persone rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un’auto, sulla strada rurale secondaria in Località Tavernelle di Anghiari.

Nell’impatto è morta una donna di 90 anni. Una donna di 64 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Sansepolcro, e un uomo di 70 anni trasportato in codice giallo a Careggi.

Sul posto ambulanza della Misericordia di Anghiari, Ambulanza infermierizzata di Sansepolcro , elisoccorso Pegaso 1, Vigili del Fuoco e Carabinieri.