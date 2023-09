San Giovanni, appartamento devastato da un incendio

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 19 settembre 2023 – Appartamento in fiamme a San Giovanni Valdarno nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti in viale Peruzzi per domare le fiamme che hanno coinvolto il piano terra.

Accertato che l’abitazione fosse vuota, i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di spegnimento. Ingenti i danni all’abitazione che è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche personale del 118 e la polizia municipale di San Giovanni Valdarno.