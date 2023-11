Incendio in fabbrica. Salva la produzione

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono stati impegnati dalle 21 di martedì fino alle prime ore della giornata di ieri per domare un incendio che si è sviluppato all’interno dell’azienda I Vassalletti, ditta specializzata in pavimentazioni di lusso lungo la provinciale del Botriolo, nel comune di Castelfranco Piandiscò. I pompieri sono giunti sul posto con una squadra e sono riusciti fin dall’inizio a tenere il rogo sotto controllo. L’incendio fortunatamente ha interessato soltanto una parte della fabbrica adibita ad ufficio tecnico. Intervenuti con cinque unità e due mezzi, sono riusciti ad estinguere il rogo circoscrivendo le fiamme al solo ambiente indicato e salvaguardando il resto dell’attività produttiva.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, visto che l’incidente si è verificato in tarda serata, fuori conseguentemente dall’orario di lavoro. Da accertare invece la causa che ha provocato il divamparsi delle fiamme, ma con tutta probabilità si tratterebbe di un corto circuito. Altri incendi si sono verificati recentemente in Valdarno che hanno coinvolto strutture di privati. Nel mese di settembre i Vigili del Fuoco di Montevarchi sono intervenuti in un’abitazione al piano terra del complesso delle case popolari di via Peruzzi a San Giovanni.

Ingenti i danni riportati, tant’è che i locali sono stati successivamente dichiarati inagibili e alla persona che li abitava è stata trovata un’altra casa. Un altro incendio si è invece verificato in uno scantinato in via Pellegrini a Loro Ciuffenna. Quello più grave risale all’estate e divampò in una fattoria della Cicogna. I due giovani presenti furono soccorsi dai sanitari per intossicazione da fumo.

Francesco Tozzi