Incendio in azienda a Ponte alla Chiassa, densa nube di fumo

Arezzo, 6 novembre 2023 – Incendio a Ponte alla Chiassa di Arezzo, dove il fuoco è scoppiato in una parte di magazzino di una rivendita di materiali per l'edilizia. Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, intorno alle 11 del mattino provocando una densa nube di fumo nero che ha investito alcune abitazioni vicine alla ditta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arezzo per le operazioni di spegnimento e la polizia. Non si segnalano feriti ma una persona che ha respirato il fumo è stata portata al pronto soccorso di Arezzo per accertamenti. Le sue condizioni non sono preoccupanti.