Incendio in garage mentre dorme nella stanza accanto. Intossicato un giovane

San Giovanni Valdarno, 19 dicembre 2023 – A salvarlo sono stati i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi. Il giovane stava dormendo quando è divampato un incendio all’interno del garage. Il fatto è accaduto a San Giovanni Valdarno.

L’incendio, oltre al garage, ha interessato una stanza adiacente dove stava riposando l’adolescente. I Vigili del Fuoco hanno prontamente circoscritto l’incendio e portato in salvo il ragazzo. Consegnato alla cure del personale sanitario intervenuto è stato portato all’ospedale per accertamenti, ma non risulta avere avuto conseguenze .