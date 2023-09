Inaugurazione Parco Giochi Poppitutto: 300mila euro per l'inclusione in Piazza Palafolls

POPPI

Tutto pronto per l’inaugurazione nel nuovo Parco Giochi di Poppi: spazio all’inclusione e alla convivialità in piazza Palafolls, dove domenica 1 ottobre alle 15,30 è prevista la cerimonia di inaugurazione. La nuova area è concepita non solo come un grande spazio dedicato ai bambini con giochi inclusivi, ma anche come uno spazio con panchine, piante e zone ombreggiate dove poter socializzare e passeggiare.

L’investimento è di quasi 300mila euro co-finanziati dal Gal Aretino per 90 mila euro, dalla Regione Toscana per 15 mila euro, per 160 mila euro dalle casse comunali, per 18 mila euro da Life di Ponte a Poppi e per 8 mila dalla Misericordia di Poppi. Il progetto è ad alto impatto inclusivo, totalmente accessibile e indipendente: proprio la diversità è il valore aggiunto alla bellezza e alla cura, con piena accessibilità alle aree gioco, percorsi facilitati per ipovedenti, aree sosta con tavoli ombreggiati, un’area sonora per l’interazione dei bambini autistici, un’area sensoriale pensata per i bambini iperattivi, un’area di equilibrio, uno scivolo con rampa di risalita, una zona dedicata alle altalene e poi ancora uno spazio per giocare a calcetto e ping pong.

Il progetto prevede un unico ingresso con rampe di risalita e una recinsione di sicurezza, un sistema di irrigazione indipendente e nuova illuminazione. Il Parco sarà sempre aperto e video-sorvegliato con un apposito impianto.

"E’ un’importante risposta che abbiamo voluto dare ai nostri Cittadini, un parco per tutti, all’insegna dell’inclusività – ha spiegato il sindaco di Poppi Carlo Toni – l’appello che mi sento di rivolgere ai cittadini è quello di rispettare questo bellissimo parco e considerarlo come un bene di tutti, con attenzione, in modo che possa mantenersi nel tempo. Come abbiamo scritto nel cartello all’ingresso del parco, il mondo è migliore se lo guardiamo con gli occhi dei bambini e delle bambine".