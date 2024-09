Inaugurato il nuovo giardino delle scuole Leonardo Bruni e Bastione

Arezzo, 20 settembre 2024 – Questa mattina è stato inaugurato il nuovo giardino della scuola primaria Leonardo Bruni e della scuola dell'infanzia Bastione in via Pierluigi da Palestrina.

La riqualificazione dell’area verde con nuovi giochi, con la creazione di aule all'aperto dotate di strutture in legno e tela, e con un orto didattico, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e AISA Impianti: uno spazio rinnovato che offre ai bambini e alle bambine l'opportunità di apprendere in un contesto naturale, sviluppando un profondo legame con l'ambiente e acquisendo comportamenti sostenibili.

“Gli interventi di riqualificazione a cui stiamo lavorando insieme all’assessore Alessandro Casi oltre a rispondere ad un programma di interventi di opere pubbliche assumono anche un valore importante e pedagogico, legato al tema del miglior apprendimento in spazi accoglienti e belli.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a fare di quest’area verde uno spazio che è anche una opportunità educativa per le bambine e i bambini”, ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.

“Anche qui siamo presenti con il concetto di Zero Spreco, per significare l’importanza della riduzione dei rifiuti e di una corretta alimentazione e per far comprendere che ci sono infinite azioni positive nei confronti dell’ambiente.

L’ambiente non si protegge solo facendo una corretta raccolta differenziata, anello importantissimo della catena, ma anche con tutta un’altra serie di azioni che devono essere insegnate e divulgate. Partire proprio dai più piccoli è la scelta più giusta”, ha sottolineato il presidente di AISA Impianti Giacomo Cherici.

“L'evento rappresenta un momento significativo per la nostra comunità scolastica e per tutto il territorio grazie a nuovi spazi dedicati all'educazione ambientale e alla sensibilizzazione ecologica. L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio e di promozione di un'educazione sostenibile e consapevole.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale, il nostro Provveditore e Zerospreco per il costante impegno verso l'educazione delle nuove generazioni e per aver contribuito a trasformare il giardino della scuola in uno spazio dove la didattica all’aperto diventa uno strumento di crescita per tutti”, ha detto la DS Sandra Guidelli.

All’'inaugurazione, che ha visto protagonisti i piccoli alunni accompagnati dalla Dirigente e dagli insegnanti, era presente anche il Provveditore agli Studi Lorenzo Pierazzi.