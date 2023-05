Inaugurato il Mercato Europeo di San Giovanni

Arezzo, 12 maggio 2023 – E’ stato inaugurato ieri pomeriggio a San Giovanni il “Mercato europeo”, la celebre kermesse itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata da Confesercenti Arezzo. Fino a domenica 14 maggio saranno presenti in viale Diaz, con apertura dalle 9 alle 24. L’evento, che ha il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Arezzo–Siena, nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale internazionale ricco di cultura e storia. Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee e ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria “Food e Drink Experience”.

18 le nazioni rappresentate, molte europee, ma anche mondiali: Austria, Francia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Brasile, Messico. Ricca, come sempre, la presenza delle regioni italiane. Non mancheranno gli stand con la cucina abruzzese e gli arrosticini, la Sicilia con pane ca meusa, arancini, cannoli, le specialità della Sardegna. Infine sarà variegata anche l’offerta di articoli di artigianato sia italiano che estero con prodotti alla lavanda e abbigliamento etnico del Sud America. E ancora le cucine tipiche europee come quella polacca, greca o spagnola, il tutto annaffiato da birra e liquori della Repubblica Ceca, come la tradizionale becherovka alle erbe. Passando ai dolci, troveremo i tradizionali kurtoskalacs, dolci ungheresi detti anche “torte a camino” per la loro forma inusuale, le mini crepes olandesi, i ciurros spagnoli. In terra di stufato, torna lo stand delle spezie francesi. "

Siamo molto contenti che, anche per il 2023, torni il Mercato Europeo a San Giovanni –hanno detto il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – Saranno quattro giorni all’insegna del divertimento, dei sapori, dei colori, dei suoni di un mercato artigianale internazionale ricco di storia, cultura e tradizioni, con banchi proveniente da tutta Europa ed oltre. Sarà il primo importante evento che darà il via ad una lunga stagione estiva a San Giovanni Valdarno che, quest’anno, vedrà iniziative di prestigio nazionale ed internazionale confermando San Giovanni come centro culturale del Valdarno, e che ci accompagneranno fino al Perdono e alla inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni da San Giovanni nell’ambito del progetto Terre degli Uffizi il prossimo settembre”.

"Confesercenti anche quest’anno torna con vero piacere a San Giovanni Valdarno – ha aggiunto Valeria Alvisi, direttore provinciale Confesercenti – per due motivi: il primo è perché il Mercato Europeo è uno dei pochi eventi capaci di riproporsi ogni anno con rinnovato vigore e di catturare l’attenzione di un sempre crescente numero di visitatori soprattutto in ragione di un’alta qualità, capace di solleticare gusti e palati con un’offerta commerciale e una produzione alimentare diversa rispetto a quella, comunque eccellente, che abbiamo sul territorio. L’altro motivo è quello di poter contribuire, anche se in maniera indiretta, a favorire una maggiore animazione e promozione del centro storico e della sua rete commerciale, grazie anche all’effetto di manifestazioni come questa, che è quello di portare a San Giovanni Valdarno in particolare, un numero maggiore di persone, come ormai è tradizione da tanti anni a questa parte”.