Inaugurato a Montevarchi il nuovo centro sportivo di via Ruini

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Sabato scorso è stato inaugurato a Montevarchi il "nuovo" impianto sportivo in via Ruini, che sarà al servizio della società Aquila 1902. Il campo di gioco in terra è stato sostituito con un bellissimo manto sintetico all'avanguardia, dalle dimensioni 100x60 e ovviamente omologato fino alla Serie D. L'"Academy Center" potrà essere utilizzato da tutti i settori dell'Aquila Montevarchi, a partire dai giovanissimi fino ad arrivare alla prima squadra. Un investimento reso possibile grazie all'impegno della società e di tutti i suoi soci, che rappresenta un importante passo in avanti per lo sport locale e provinciale, oltre a migliorare le condizioni di sviluppo e di crescita dei giovani atleti aquilotti. Presente all'inaugurazione il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che in compagnia del presidente rossoblù Angelo Livi, dell'assessore allo sport Lorenzo Allegrucci, dei dirigenti Neri e Iannelli e di Andrea Romei ha tagliato il nastro.

"Siamo molto entusiasti del lavoro svolto in collaborazione con l'Aquila - ha detto la prima cittadina - Siamo riusciti a valorizzare ea far crescere uno degli elementi più belli del nostro comune, grazie anche all'investimento dell'amministrazione comunale e della società, permettendoci di avere in tutto il territorio provinciale finalmente dei campi nuovi e all'avanguardia." Anche il presidente del Montevarchi Angelo Livi ha espresso parole di soddisfazione. "È un bellissimo centro sportivo a disposizione della società e gli dà forza e sviluppo, oltre a rappresentare un bell'impatto per tutta la comunità". Determinato per la realizzazione dell'impianto è stato anche il lavoro di Andrea Romei, per anni dirigente dell'Aquila. "Questo è un progetto che è stato presentato addirittura nel 2018/2019 al Comune ma che, a causa del Covid, ha subito tanti rallentamenti. Nonostante questo sono stati fatti importanti investimenti, con l'aggiunta del terreno sintetico e anche dell'impianto di illuminazione, che nella bozza iniziale non era prevista. Il campo è stato inoltre circondato con una rete a norma Ci sono poi il raddoppio degli spogliatoi e un'area ristoro da completare in base a chi la prenderà in gestione".