Inaugurata l’elisuperficie

Un’elisuperficie moderna

ed efficiente per l’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Sono stati conclusi in una decina di giorni i lavori di manutenzione dello spazio destinato agli elicotteri di soccorso per un investimento complessivo di 45 mila euro. "Queste importanti opere manutentive hanno reso la piazzola di atterraggio e decollo del Valdarno per i mezzi di emergenza ancora più funzionale", ha spiegato il dottor Simone Nocentini, direttore della Centrale operativa 118 dell’Area provinciale Aretina e responsabile di Area Dipartimentale Emergenza territoriale 118. "L’intervento, oltre a quello attualmente in corso per l’elisuperficie del San Donato, permette di migliorare e ottimizzare la nostra rete di soccorso".

Adesso infatti l’infrastruttura a servizio del monoblocco di vallata risponde ai più moderni canoni di efficienza energetica, grazie alla sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con altri a tecnologia Led, ed è più sicura in virtù dell’installazione di una nuova stazione meteo. Nel dettaglio l’illuminazione perimetrale ha subito anche un cambio di colore per rispettare quanto indicato dall’ultimo aggiornamento del regolamento Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. È stato, poi, sostituito l’indicatore di planata ed è stata aggiunta appunto una stazione meteorologica, un dispositivo completo per tutte le misurazioni legate al tempo, dalle condizioni di temperatura, all’umidità, dall’indicazione di direzione e velocità del vento alla pressione atmosferica. Informazioni utili ai piloti in fase di atterraggio e per la pianificazione del volo.

Gli interventi sono stati curati dall’unità operativa complessa Manutenzioni dell’area provinciale aretina, diretta dall’ingegnere Daniele Giorni e la direttrice del plesso ospedaliero valdarnese Patrizia Bobini ha ribadito che la manutenzione dell’elisuperficie "migliorerà la visibilità per l’atterraggio e il decollo in orario notturno".