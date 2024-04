Inaugurata la bottega della salute

Anche Sansepolcro ha ora la sua "Bottega della Salute". La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri mattina in Piazza Garibaldi, nella sede della locale sezione Avis. Erano presenti il sindaco biturgense, Fabrizio Innocenti; il parroco della concattedrale, don Giancarlo Rapaccini; la dinamica presidente dell’associazione dei volontari del sangue, Silvia Nofri e numerose autorità. Grazie a questo servizio i cittadini potranno usufruire di numerosi servizi, garantendo loro l’accesso ai servizi pubblici e promuovendo i diritti di cittadinanza con attenzione alle situazioni di marginalità sociale e territoriale. La sede scelta, oltre a essere in linea con le vigenti normative, si presenta più accogliente e capace di essere più operativa, grazie alle nuove dotazioni informatiche. Ma vi è di più, oltre che al consueto servizio per le donatrici e i donatori, la sede Avis di Sansepolcro si propone di diventare punto di riferimento per la salute di tutti i cittadini. Saranno infatti attivati tutti i servizi a supporto alla popolazione, facendo appunto di essa una vera e propria "Bottega della Salute". Questi i servizi gratuiti a disposizione di cittadini e donatori: attivazione della tessera sanitaria elettronica, supporto all’attivazione dello Spid, accesso facilitato al Fascicolo Sanitario Elettronico (reperimento dati, stampa documenti, referti, libretto vaccinale, etc.), prenotazioni Cup online, prenotazioni di esami ematici (programma Zerocode), cambio del medico online, pagamenti dei ticket online, certificazione delle fasce di reddito per esenzione, utilizzo delle app "Toscana Salute" e "Io" e infine promozione e accesso facilitato a contributi speciali Rt (progetto Celiachia, voucher per il trasporto pubblico soggetti fragili e altro).