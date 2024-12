In Valdarno un cittadino denuncia problemi alla rete idrica. La risposta di Publiacqua

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Ha scritto una lettera ai sindaci dei comuni di Montevarchi e Bucine, fatta recapitare anche agli organi di informazione, per segnalare frequenti interruzioni del servizio idrico gestito da Publiacqua a Levane, a causa di guasti dell'acquedotto nella zona di via Aretina e di via Leona. È stato un cittadino a sollevare il problema, ricordando anche le criticità che si sono registrate negli ultimi giorni. L'acqua è mancata mercoledì 11 dicembre, a partire dalla mattina, il giorno successivo nel corso della giornata, nel pomeriggio di sabato 14 dicembre e stamani. Ha poi comunicato una lista non completa dei guasti che hanno comportato lunghe interruzioni della risorsa idrica. L'11 e il 19 luglio di quest' anno, il 25 gennaio 2024, il 19 novembre e l'8 settembre 2022, il 17 agosto 2021, e nel 2020, l'8 settembre, il 4 agosto, il 5 luglio e il 24 giugno.

"In aggiunta, decine di volte ho rilevato che l'acqua era mancata in mia assenza da casa, chiaramente deducibile dalla presenza di aria e terra nelle tubazioni - ha scritto ancora il cittadino - Venti-trenta (o più probabilmente quaranta-cinquanta) mancanze d'acqua tra il 2020 e il 2024 sono troppe e non sono al livello di un servizio da paese moderno, soprattutto se ogni volta la causa è la medesima, cioè perdite rilevanti lungo l'acquedotto, in particolare nella zona di via Aretina e di via Leona. Come utente ho sporto reclamo a Publiacqua per capire se ha intenzione di analizzare le cause che generano questi ripetuti disservizi e di mettere in atto rimedi strutturali che prevengano i guasti. Ai sindaci chiedo cortesemente di interessarsi del problema affinché si intraprendano azioni efficaci e definitive".

Interpellata in merito, è arrivata la risposta di Publiacqua e le precisazioni in merito alle criticità segnalate in via Aretina e nella zona di Levane. L'azienda ha annunciato che domani è in programma un sopralluogo congiunto con l’ufficio tecnico del Comune per valutare assieme il tratto che sarà oggetto di un primo intervento di sostituzione. "Un intervento che, lo ricordiamo, oltre ad essere impegnativo dal punto di vista idraulico, va attuato anche tenendo conto degli effetti che potrà avere sulla percorribilità di un’arteria viaria di primaria importanza per la zona - ha spiegato Publiacqua - Detto ciò, teniamo anche a precisare però che non tutti i disagi lamentati dal vostro lettore, e per i quali non possiamo che scusarci, sono stati causati da rotture sulla tubazione di via Aretina. Guasti su questa tubazione si sono registrati il 24 dicembre 2023 e, l’anno successivo il 19 luglio, il 19 agosto, il 14 settembre, l’11 novembre ed oggi 16 dicembre. Le altre mancanze d’acqua lamentate non sono invece imputabili a problemi sulla condotta di via Aretina. Rotture che sono troppe e troppo frequenti e per eliminare le quali, come detto, l’azienda si sta già muovendo per una sostituzione e rinnovo definitivo della tubazione", ha concluso Publiacqua.