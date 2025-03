"In trasparenza l’anima" con la scrittrice esordiente Beatrice Sciarrillo

Aspettando il Festival della Salute mentale e in collaborazione con le Uoc di Psicologia e di Pediatria della Asl Sud-Est, l’Università di Siena, presso il Campus di Arezzo, organizza un incontro dedicato agli studenti e alle studentesse universitarie e al pubblico interessato dal titolo: "Oltre lo specchio: amarsi dentro". L’evento, che si tiene in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari, si terrà oggi, con inizio dalle 9, nell’Aula 1 della palazzina Donne del campus di Arezzo in viale Cittadini 33. La scrittrice esordiente Beatrice Sciarrillo presenterà il libro "In trasparenza l’anima" e, successivamente studentesse e studenti potranno confrontarsi con esperte nel tema dei disturbi alimentari e sul disagio adolescenziale. Saranno presenti la psicopedagogista Maria Rita Mancaniello, docente presso il campus aretino e parte del comitato scientifico dell’iniziativa, le psicologhe, Sara Brogi e Simonetta Gervaso, la pediatra Nicoletta Ambrosini e la dietista Sabrina Belardinelli. Lo scopo dell’incontro è quello di sensibilizzare al tema del disturbo alimentare e di stimolare nei giovani una riflessione sulla portata del fenomeno e sulla possibile prevenzione. Il confronto sarà presieduto da Laura Occhini, docente presso il campus aretino e parte del comitato scientifico. Porteranno i saluti istituzionali la professoressa Alessandra Viviani, delegata del Rettore dell’Università di Siena alle politiche di inclusione ed equità, la professoressa Simona Micali, presidente del Campus di Arezzo, la dottoressa Susanna Giaccherini, direttrice Uoc Psicologia aretina e parte del comitato scientifico dell’evento e il dottor Marco Martini, direttore Pediatria San Donato. Concluderà il programma una performance artistica curata dai giovani studenti del Liceo Artistico Coreutico Piero della Francesca di Arezzo. L’incontro è aperto al pubblico e a entrata libera fino a esaurimento dei posti.