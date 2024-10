In più di 500 alla Casentino Bike

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Sono oltre 500 gli iscritti alla 31esima edizione della Casentino Bike, la prova che domenica a Bibbiena metterà il sigillo alla Coppa Toscana Mtb, il circuito più anziano d’Italia.

Sono numeri clamorosi per la corsa che continua ad essere una delle più frequentate nel mondo della mountain bike, merito di un’organizzazione sempre attentissima e di un percorso che ogni anno riserva piccoli particolari inediti ma che mantiene sempre quel carico di fascino e di tecnica che attira tanti praticanti.

Hanno già dato la loro adesione molti big del panorama nazionale, a cominciare da Alessio Agostinelli (KTM Protek), Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory) vincitore di più tappe della challenge e Giuseppe Panariello (Hubbers Polimedical) che nel 2022 tagliò per primo il traguardo.

Da seguire anche Lorenzo Pierpaoli (Team Cingolani) e Marco Galeotti (Zero Zero Team) mentre si attende risposta dal campione uscente Peter Menghetti (DMT Marconi). I tracciati di gara sono di 63 km per 2.200 metri per il Marathon e di 43 km per 1.500 metri per il Classic.

Per quanto riguarda il percorso lungo è notizia delle ultime ore che all’altezza di Le Motte, al 43° km, verrrà posto un cancello orario alle ore 13:30, coloro che arriveranno sul posto dopo tale orario verranno dirottati direttamente verso il traguardo e inseriti in classifica in coda agli arrivati.

La partenza della gara, inserita anche nei circuiti Rampitek e Appennino Superbike, è fissata per le ore 9:30 da Piazza Tarlati a Bibbiena, ma all’inizio si andrà a velocità controllata fino a Santa Maria, dove ci sarà il via effettivo.

Iscrizioni al costo di 30 euro per le gare agonistiche e di 20 euro per i cicloturisti, al sabato antipasto con il Memorial Gianni Milli, escursione con E-bike con partenza alle ore 15:00 da Piazza Tarlati.